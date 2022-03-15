Нижний Новгород, 15 марта, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Как сообщает издание «Чемпионат» 31-летний нигерийский фланговый нападающий Сильвестр Игбун приостановил действие контракта с «Нижним Новгородом» и покинул расположение клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков

Сильвестр Игбун перешел в «Нижний Новгород» 20 февраля 2022 года из московского «Динамо» на правах свободного агента. Нигериец выступал за московский клуб с 27 июля 2020 года после перехода из «Уфы» за 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Сильвестр Игбун принял участие в четырнадцати матчах за «Динамо» и «Нижний Новгород» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота ставропольского «Динамо».

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила легионерам, выступающим в Тинькофф Российской Премьер-лиге и Футбольной Национальной Лиге, приостановить действия своих контрактов до 30 июня 2022 года.