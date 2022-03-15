Рим, 15 марта, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Комиссия по конституционным вопросам парламента Италии во вторник, 15 марта, отклонила законопроект о введении прямых президентских выборов.

(сс) Vlad Lesnov Палаццо Монтечиторио — здание нижней палаты парламента Италии

С инициативой выступили правоконсерваторы из оппозиционной партии «Братья Италии», однако большинство членов комиссии (21 из 40) проголосовали против.

В настоящее время президента Италии выбирает коллегия, состоящая из депутатов, сенаторов и представителей местных властей.