Вашингтон, 15 марта, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Законодатели от Республиканской партии в американском штате Джорджия продвигают законопроект о расширении полномочий правоохранительных органов с целью расследования фальсификаций во время выборов, сообщает 15 марта Reuters.

(сс) Phil Roeder Голосование в США

Данный законопроект является не первой попыткой республиканцев ужесточить контроль за проведением выборов. Ранее консерваторы в некоторых штатах обязали избирателей предоставлять во время голосования удостоверение личности только с фотографией.

Отметим, что недавно штат Флорида уже одобрил закон о создании новой избирательной полиции, первой в своем роде.

На этом фоне группы по защите избирательных прав и демократы продолжают обвинять республиканцев в желании угодить экс-президенту США Дональду Трампу, который объявил, что выборы 2020 года были фальсифицированы.