Саранск, 15 марта, 2022, 23:24 — ИА Регнум. В отношении четверых жителей Мордовии возрасте от 29 до 56 лет вынесен приговор по статье о краже в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Repa.hr Сахарная свекла

По данным следствия, в октябре прошлого года мужчины похитили с поля одного из сельскохозяйственных предприятий 101 040 кг сахарной свеклы. Для этого им потребовались КамАЗы с прицепами.

Во время уборки комбайнер загрузил машины, которым оставалось только подъехать к учетному пункту для предоставления необходимых документов. Но мужчины свернули на другую дорогу, планируя продать краденую свеклу, но были задержаны сотрудниками ДПС. Сопроводительных документов на продукцию у них не оказалось.

Обвиняемые полностью признали вину. Ущерб предприятия составил около 320 тыс. рублей.

Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначены наказания в виде лишения свободы условно на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет и 6 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах России в настоящее время наблюдаются трудности с наличием в магазинах сахарного песка и значительным ростом его стоимости. Власти объясняют этот факт ажиотажым спросом и уверяют, что сахар производится в РФ из выращиваемой здесь же сахарной свеклы.

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