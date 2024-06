Лондон, 15 марта, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Британская альтернативная рок-группа Sundara Karma представила третью композицию из своего будущего мини-альбома Oblivion! под названием All These Dreams. Об этом 15 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

(сс) StockSnap Музыка

All These Dreams следует за синглом Oblivion! и был презентован вместе с обложкой будущего релиза, которая была сделана Ханной Даймонд из группы PC Music.

Oblivion! последует за мини-альбомом Kill Me, вышедшим в 2020 году, и также будет включать прошлогодний сингл Godsend. Релиз был спродюсирован Кларенсом Кларити, известным по работе с Charli XCX (Шарлотта Эйтчисон) и Риной Саваямой, и будет включать в себя пять треков.