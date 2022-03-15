Вашингтон, , 23:18 — REGNUM В будущем сериале студии Lucasfilm «Оби-Ван Кеноби» главный герой посетит место, увидеть которое много лет мечтали поклонники франшизы. Об этом 15 марта сообщает портал Comicbook.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Речь идёт о городе под названием Анкорхед, который является транспортным узлом планеты Татуин. «Слушай, я могу отвезти Вас до Анкорхеда. Оттуда Вы можете нанять корабль до Мос Эйсли или еще куда угодно», — говорит Оби-Вану Кеноби Люк Скайуокер в первом фильме «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Несмотря на то, что Анкорхед упоминался в восьми произведениях на основе «Звёздных войн», его пока так и не посетил ни один персонаж.

Напомним, премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» состоится 25 мая 2022 года. В этом шоу к роли джедая вернётся Юэн Макгрегор, а Хейден Кристенсен вновь сыграет Дарта Вейдера (Энакина Скайуокера).

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