Герой шоу «Оби-Ван Кеноби» посетит место, которое мечтали увидеть фанаты
Вашингтон, 15 марта, 2022, 23:18 — ИА Регнум. В будущем сериале студии Lucasfilm «Оби-Ван Кеноби» главный герой посетит место, увидеть которое много лет мечтали поклонники франшизы. Об этом 15 марта сообщает портал Comicbook.
Речь идёт о городе под названием Анкорхед, который является транспортным узлом планеты Татуин. «Слушай, я могу отвезти Вас до Анкорхеда. Оттуда Вы можете нанять корабль до Мос Эйсли или еще куда угодно», — говорит Оби-Вану Кеноби Люк Скайуокер в первом фильме «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Несмотря на то, что Анкорхед упоминался в восьми произведениях на основе «Звёздных войн», его пока так и не посетил ни один персонаж.
Напомним, премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» состоится 25 мая 2022 года. В этом шоу к роли джедая вернётся Юэн Макгрегор, а Хейден Кристенсен вновь сыграет Дарта Вейдера (Энакина Скайуокера).