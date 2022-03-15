Шольц сделал заявление о бесполётных зонах над Украиной
Берлин, 15 марта, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Организация бесполётных зон над Украиной повысит вероятность военного противостояния НАТО с Россией, чего никто не хочет, заявил 15 марта на форуме издания Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, аналогичной точки зрения придерживаются президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон.
«Мы не будем устанавливать бесполётные зоны над Украиной. Это означало бы прямую военную конфронтацию с Россией, с российскими боевыми самолетами. С президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими союзниками мы едины в том, что военного противостояния между НАТО и Россией быть не должно. Никто не может этого желать», — сказал Шольц.
Как сообщало ИА REGNUM, о введении бесполётных зон регулярно просит Украина после того, как Вооруженные силы России получили полное господство в воздухе в ходе военной операции по денацификации Украины.