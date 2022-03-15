Берлин, 15 марта, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Организация бесполётных зон над Украиной повысит вероятность военного противостояния НАТО с Россией, чего никто не хочет, заявил 15 марта на форуме издания Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц.

Olaf Kosinsky Канцлер Германии Олаф Шольц

По его словам, аналогичной точки зрения придерживаются президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон.

«Мы не будем устанавливать бесполётные зоны над Украиной. Это означало бы прямую военную конфронтацию с Россией, с российскими боевыми самолетами. С президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими союзниками мы едины в том, что военного противостояния между НАТО и Россией быть не должно. Никто не может этого желать», — сказал Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, о введении бесполётных зон регулярно просит Украина после того, как Вооруженные силы России получили полное господство в воздухе в ходе военной операции по денацификации Украины.