Тирана, , 23:32 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин сообщили о том, что США выделят 713 миллиардов долларов на поставку вооружений и помощь армиям других стран.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, среди них 322 миллиона долларов выделены Украине, а еще 400 миллиардов долларов будет выделено на поддержку вооруженных сил стран Юго-Восточной и Центральной Европы.

Военную помощь от США получат Албания, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Молдова, Черногория, Северная Македония, Румыния и Словения, а также Чехия и Грузия.

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