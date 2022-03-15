Лондон, 15 марта 2022, 23:07 — REGNUM Британская поп-певица Raye (Рэйчел Ким) сообщила, что на следующей неделе выйдет ее совместная работа с британским электронным дуэтом Disclosure. Об этом 15 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Певица Raye
Певица Raye
NME

Raye подтвердила, что на следующей неделе выйдет ее первая новый материал в 2022 году. Они еще не сообщили название или дату релиза, но певица поделилась обложкой будущего сингла, которая представляет собой изображение Raye с фирменным трафаретом лица Disclosure.

Новый сингл последует за январской совместной работой Disclosure и диджея Zedd (Антон Заславский) под названием You've Got To Let Go If You Want To Be Free.

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