Лондон, 15 марта, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Британская поп-певица Raye (Рэйчел Ким) сообщила, что на следующей неделе выйдет ее совместная работа с британским электронным дуэтом Disclosure. Об этом 15 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

NME Певица Raye

Raye подтвердила, что на следующей неделе выйдет ее первая новый материал в 2022 году. Они еще не сообщили название или дату релиза, но певица поделилась обложкой будущего сингла, которая представляет собой изображение Raye с фирменным трафаретом лица Disclosure.

Новый сингл последует за январской совместной работой Disclosure и диджея Zedd (Антон Заславский) под названием You've Got To Let Go If You Want To Be Free.