Рим, 15 марта, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Представители правительства Италии и руководители автотранспортных профсоюзов во вторник, 15 марта, провели очередной раунд переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Как сообщалось ранее, транспортники предупредили власти и общественность о перспективе остановки перевозок из-за резкого роста цен на бензин, который делает их работу нерентабельной.

В правительстве выразили готовность в кратчайшие сроки снизить величину акцизов. Уровень акцизов на бензин в Италии в настоящее время один из самых высоких в ЕС — 72 евроцента за литр.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 30% — до 2,30 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.