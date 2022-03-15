Нью-Йорк, США, 15 марта, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Джульетт Льюис, которую киноманы знают по фильмам «Прирождённые убийцы», «Мыс страха» и «Страна грёз», присоединилась к проекту сериала «Иммигрант» (Immigrant) потокового сервиса Hulu. Об этом 16 марта сообщает портал TVLine.

Wallpaperfm.com Телевидение

На съёмочной площадке шоу Льюис составит компанию Кумэйлу Нанджиани («Вечные», «Любовь — болезнь») который исполнит главную роль. Сюжет шоу расскажет о реальной истории из жизни Сомена Банерджи по прозвищу Стив, основавшего мужскую стриптиз-группу Chippendales.

Джульетт Льюис сыграет девушку по имени Дэниз, которая прошла путь «от фанатки Chippendales до верного помощника хореографа Ника Де Ноия». По сюжету, её героиня управляет нью-йоркским клубом, организует туры Chippendales по США, а также пытается удержать «все более нестабильные отношения» с Де Нойя и Банерджи.

Для справки: создатели «Иммигранта» описывают своё будущее шоу как «безумную, мрачную комедию» и «криминальную историю уникального мужского ревю». В 2021 году телеканал Showtime начал показывать сериал «Шершни (Yellowjackets), одну из главных ролей в котором исполнила Джульетт Льюис.