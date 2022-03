Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Американский инди-рок-дуэт Flasher вернулся с анонсом своего второго студийного альбома Love Is Yours и представил новую песню Sideways в качестве Лид-сингла. Об этом 15 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Дорога Pexels.com

Sideways — это первый новый материал Flasher с момента выхода их дебютного альбома Constant Image в 2018 году.

Гитарист Тейлор Мулитц рассказал о первом релизе из будущего альбома: «Лирически эта песня метафорично рассказывает о вождении как средстве размышления, побега от реальности. Я обнаружил, что много саморефлексии и серьезных осознаний всплывает на поверхность во время долгой езды, когда я вынужден сидеть со своими мыслями».

Читайте ранее в этом сюжете: Группа MUNA анонсировала одноименный альбом с синглом Anything But Me