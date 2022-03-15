Вашингтон, 15 марта, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден утвердил инициативу обеих палат Конгресса, предусматривающую, в числе прочего, выделение $13,6 млрд на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Церемония подписания документа прошла 15 марта в Белом доме.

Стоит отметить, что помимо «помощи Украине» документ предусматривает финансирование мер правительства США на оставшийся период текущего финансового года в объеме $1,5 трлн.

«Этот законопроект включает в себя историческое финансирование в $13,6 млрд для реагирования на вторжение России на Украину и его влияния на соседние страны», — заявил Байден во время церемонии подписания.