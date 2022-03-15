Мадрид, , 22:54 — REGNUM 31-летний фланговый нападающий «Реала» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар не намерен покидать мадридский клуб несмотря на интерес со стороны лондонского «Арсенала» и «Ньюкасла». Об этом 15 марта сообщило издание Foot Mercato.

Эден Азар Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Эден Азар принял участие в 22-х матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативным передачами и получил одну желтую карточку.

Азар выступает за «Реал» с 1 июля 2019 года после перехода из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

Текущее соглашение Эдена Азара с «Реалом» рассчитано еще на два сезона до конца июня 2024 года.