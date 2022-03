Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Американская электро-поп-группа MUNA анонсировала свой будущий альбом с одноименным названием и представили новую композицию Anything But Me. Об этом 15 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) Eric Nopanen

MUNA представили новую композицию Anything But Me после совместной работы с Фиби Бриджерс в сентябре 2021 года над песней Silk Chiffon.

Новая песня войдет в предстоящий третий альбом MUNA, который последует за альбомом 2019 года Saves The World и будет включать в себя в общей сложности 11 песен.

