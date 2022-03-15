Вашингтон, 15 марта 2022, 22:50 — REGNUM Американская электро-поп-группа MUNA анонсировала свой будущий альбом с одноименным названием и представили новую композицию Anything But Me. Об этом 15 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.
MUNA представили новую композицию Anything But Me после совместной работы с Фиби Бриджерс в сентябре 2021 года над песней Silk Chiffon.
Новая песня войдет в предстоящий третий альбом MUNA, который последует за альбомом 2019 года Saves The World и будет включать в себя в общей сложности 11 песен.
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