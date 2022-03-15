Турин, Италия, 15 марта, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Завтра, 16 марта, в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» «Ювентус» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/22 примет испанский «Вильярреал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Бригада арбитров (Польша): Шимон Марциняк | Павел Сокольницки | Томаш Листкевич | Павел Рачковский.

Первый матч «Ювентуса» с «Вильярреалом» завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Душан Влахович (1' Данило) и Даниэль Парехо (66' Этьен Капу). Матч проходил в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика».

В параллельном матче, который пройдет в Лилле на стадионе «Пьер Моруа», «Лилль» примет лондонский «Челси».