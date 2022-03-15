Киев, 15 марта, 2022, 23:23 — ИА Регнум. «По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 12−13 марта, 76% опрошенных считают, что дела на Украине двигаются в правильном направлении. Это самый высокий показатель за всю историю замеров. Лишь 15% противоположного мнения, 10% — затруднились оценить. Во всех регионах и среди возрастов доминирует оценка направления как правильного», — сказано в опубликованном 15 марта сообщении украинской СГ «Рейтинг».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины авторы исследования назвали «войной», отметив, что в этот период «значительно возросла самооценка населения». В украинском «Рейтинге» сообщили: «Теперь Украину по сравнению со странами Европы видят среди «лидеров» (34%) и «середнячков» (42%), тогда как два месяца назад видели среди «аутсайдеров». В то же время 63% видят Украину в «лидерах» среди стран бывшего СССР, тогда как еще два месяца назад видели преимущественно среди «середнячков».

"56% считают, что главная цель вторжения России — это полное уничтожение украинского народа, и это мнение доминирует во всех регионах Украины. Еще половина считают, что цель нападения — оккупация Украины и присоединение к России. Только 15−17% думают, что Россия преследует цель изменить политический курс Украины или предотвратить размещение баз НАТО, 10% — считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры, 5% — провоцирование НАТО на войну. Тех, кто считает, что вторжение России имело целью защитить русскоязычных — всего 2%», — сказано в публикации.

Обращает на себя внимание не только сомнительность данных, полученных украинским «Рейтингом» во время «войны» — как указали сами авторы этой работы, что прямо противоречит принципам социологических исследований. Нет никаких фактов, указывающих на то, что такой опрос на самом деле проводился с выборкой 1,2 тыс респондентов «от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса» — как как указали сами авторы этой работы в публикации на своём сайте. Об отказе от элементарных норм не только профессиональной этики свидетельствует написание слова «Россия» в публикации украинских «социологов».

По их же уверениям, было опрошено 1200 респондентов в возрастной категории старше 18 лет во всех областях Украины, «кроме оккупированного Крыма и Донбасса».