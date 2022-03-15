Макеевка, ДНР, , 22:44 — REGNUM Четыре человека получили ранения в результате ракетной атаки украинских боевиков на ДНР вечером 15 марта, сообщили в Штабе территориальной обороны республики. Среди пострадавших — двое детей.

10 лет, Макеевка Рисунки детей Донбасса

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По данным донецкого минздрава, погибших в результате атаки нет. В городе Макеевка (ДНР) на месте падения обломков ракеты и взрыва работает служба скорой помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ВСУ снова применили ракету «Точка-У» в отношении ДНР. Ракета была перехвачена средствами ПВО ДНР.

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