Макеевка, ДНР, 15 марта, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Четыре человека получили ранения в результате ракетной атаки украинских боевиков на ДНР вечером 15 марта, сообщили в Штабе территориальной обороны республики. Среди пострадавших — двое детей.

Рисунки детей Донбасса 10 лет, Макеевка

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По данным донецкого минздрава, погибших в результате атаки нет. В городе Макеевка (ДНР) на месте падения обломков ракеты и взрыва работает служба скорой помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ВСУ снова применили ракету «Точка-У» в отношении ДНР. Ракета была перехвачена средствами ПВО ДНР.