В результате ракетной атаки ВСУ в Макеевке ранены четыре человека
Макеевка, ДНР, 15 марта, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Четыре человека получили ранения в результате ракетной атаки украинских боевиков на ДНР вечером 15 марта, сообщили в Штабе территориальной обороны республики. Среди пострадавших — двое детей.
Рисунки детей Донбасса
10 лет, Макеевка
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По данным донецкого минздрава, погибших в результате атаки нет. В городе Макеевка (ДНР) на месте падения обломков ракеты и взрыва работает служба скорой помощи.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ВСУ снова применили ракету «Точка-У» в отношении ДНР. Ракета была перехвачена средствами ПВО ДНР.