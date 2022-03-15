Лилль, Франция, , 22:43 — REGNUM Завтра, 16 марта, в Лилле на стадионе «Пьер Моруа» французский футбольный клуб «Лилль» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет лондонский «Челси». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ассистенты главного судьи — Филиппо Мели и Стефано Алассио.

Первый матч, состоявшийся 22 февраля и проходивший в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершился уверенной победой «пенсионеров» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «Челси» отметились Кай Хаверц (8' Хаким Зиеш) и Кристиан Пулишич (63' Н’Голо Канте).

В параллельном матче между собой сыграют туринский «Ювентус» и испанский «Вильярреал». Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».