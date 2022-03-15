Йошкар-Ола, 15 марта, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Марий Эл направила гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава республики Александр Евстифеев.

Пресс-служба главы Марий Эл Гуманитарная помощь Донбассу

Две фуры с грузом общем весом около 13 тонн отправились на территории Донецкой и Луганской народных республик. В составе гуманитарной помощи — продукты питания и товары первой необходимости.

Груз отправился от Дворца молодёжи в Йошкар-Оле.

Как сообщало ИА REGNUM, пункт приёма гуманитарной помощи был открыт во Дворце Молодёжи 24 февраля. В первую очередь принимались канцелярские и творческие принадлежности, детские книги, раскраски и наборы для творчества.