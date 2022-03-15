Амстердам, 15 марта, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Сегодня, 15 марта, в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» «Аякс» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 примет португальскую «Бенфику». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Бригада арбитров (Испания): Карлос дел Серро Гранде | Хуан Юсте | Роберто Алонсо.

Стартовые составы команд:

«Аякс»: Андре Онана, Юрриен Тимбер, Нуссаир Мазрауи, Дэйли Блинд, Лисандро Мартинес, Эдсон Альварес, Райан Гравенберх, Стивен Бергейс, Душан Тадич, Антони, Себастьян Аллер.

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Жилберто, Алехандро Гримальдо, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Юлиан Вайгль, Гонсалу Рамуш, Адель Таарабт, Эвертон, Рафа Силва, Дарвин Нуньес.