Приштина, Сербия, 15 марта, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 15 марта провел телефонный разговор со специальным секретарем Госдепа США Дереком Шолле. Стороны обсудили предстоящие парламентские и президентские выборы в Сербии, которые состоятся 3 апреля.

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Премьер-министр Косово Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи Курти заявил, что он вместе с послами стран «Большой пятерки» (США, Великобритания, Германия, Франция и Италия) пытается найти возможность для организации голосования граждан Сербии на территории Косово таким образом, чтобы это не ущемляло «государственность и конституционный строй Косово».

Напомним, в Косово не допустили проведения референдума о внесении поправок в Конституцию Сербии в январе 2022 года, что стало нарушением ранее устоявшейся практики организации сербскими параллельными властями работы избирательных пунктов на территории Косово при молчаливом согласии албанских властей.