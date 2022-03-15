Лос-Анджелес, США, , 22:31 — REGNUM На съёмочной площадке фильма «Белоснежка», в котором снимаются Галь Гадот и Рэйчел Зеглер, произошло возгорание декораций. Об этом 15 марта сообщает британский портал The Sun.

Пожар Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США

Издание опубликовало фотографии, на которых запечатлено происходящее в одном из павильонов студии Pinewood. На снимках можно видеть разгорающееся пламя, возникшее рядом с соломенным домом, созданном специально для съёмок. Пока нет информации о том, пострадал ли кто-то при инциденте и удалось ли персоналу студии оперативно потушить пожар.

«Ходят слухи, что часть декорации загорелась и огонь распространился по остальной части съемочной площадки», — отметило издание, добавив, что члены съёмочной группы были «потрясены», но им удалось эвакуироваться.

Напомним, снимает новую версию «Белоснежки» режиссёр Марк Уэбб («Новый Человек-паук», «500 дней лета»). Ожидается, что премьера картины состоится в 2023 году.