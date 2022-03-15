Манчестер, Великобритания, 15 марта, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Сегодня, 15 марта, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет мадридское «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Матч обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Ассистенты главного судьи — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Харри Магуайр, Рафаэл Варан, Диогу Далот, Алекс Теллеш, Фред, Скотт Мактоминай, Бруну Фернандеш, Энтони Эланга, Джейдон Санчо, Криштиану Роналду.

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Хименес, Стефан Савич, Рейнилду Мандава, Ренан Лоди, Родриго Де Пауль, Коке, Маркос Льоренте, Эктор Эррера, Жоау Феликс, Антуан Гризманн.

Первый матч, состоявшийся 23 февраля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Жоау Феликс (7' Ренан Лоди) и Энтони Эланга (80' Бруну Фернандеш).