Макеевка, ДНР, , 22:33 — REGNUM Обломки выпущенной вечером 15 марта ВСУ в направлении ДНР ракеты «Точка-У» упали в микрорайоне «Солнечный» в городе Макеевка, сообщает Штаб территориальной обороны республики.

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Есть информация о повреждениях в нескольких жилых домах и пожаре в двух зданиях.

Напомним, накануне, 14 марта, в результате ракетной атаки ВСУ на ДНР погиб 21 житель ДНР, 37 получили ранения. Эти действия украинской стороны совершаются на фоне проводимой российскими военными спецоперации по демилитаризации Украины.

Москва осудила эту бесчеловечную акцию украинских боевиков. Как отметили в МИД России, украинское руководство вымещает на мирных жителях отчаяние от своего неминуемого поражения.

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