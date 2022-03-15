Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Президент США Джо Байден не уступит давлению Капитолия и Киева в вопросе создания бесполётной зоны над Украиной, заявила 15 марта на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, Байден по-прежнему считает, что создание бесполётной зоны над Украиной повлечёт за собой эскалацию конфликта.

«Президент должен рассматривать решения сквозь призму наших национальных и глобальных интересов в сфере безопасности. И он продолжает считать, что бесполётная зона будет эскалационным шагом, способным повлечь войну с Россией», — рассказала Псаки.

При этом она указала, что такой точки зрения придерживаются далеко не все на Капитолийском холме.

«Но мы, конечно, понимаем, что президент Зеленский призывает к этому», — сообщила Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, о введении «бесполётной зоны» Киев начал просить США и НАТО через несколько дней после начала российской спецоперации по денацификации Украины, после разрушения единой системы ПВО и потерь в боевой авиации.

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