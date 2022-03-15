Париж, , 22:27 — REGNUM Как сообщает издание Foot Mercato, руководство «Пари Сен-Жермен» планирует продать 30-летнего флангового нападающего сборной Бразилии Неймара в ближайшее летнее трансферное окно.

Неймар

По информации источника, руководство парижского клуба предложило бразильца каталонской «Барселоне», за которую Неймар выступал в период с 2013 по 2017 годы. Неймар перешел в «ПСЖ» 3 августа 2017 года за 222 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Неймара пять забитых мячей и три результативные передачи в четырнадцати матчах чемпионата Франции сезона 2021/22. В составе сборной Бразилии нападающий набрал 15 (7+8) очков по системе гол+пас в девяти матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.