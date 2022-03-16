16 марта 2022 | Время чтения 11 мин

Западный план создания для РФ «второго Афганистана». Два фронта и три элемента этого плана. «Новая УПА» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине и в ЕС, дестабилизация Средней Азии. Возможные ответы РФ на «второй Афганистан».

Виталий Волков, , 00:14 — REGNUM Украинские нацисты — первый фронт «второго Афганистана»

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мораль — это не то, что является приоритетом для штабов НАТО. Но к чему тогда они стремятся — к Афганистану-2? К асимметричной войне в Восточной Европе на следующее десятилетие? Это возможно, но должно быть обсуждено. Другими словами: это «наша война?» — статью известного обозревателя Томаса Фишера с таким пассажем 27 февраля опубликовал считающийся в Европе солидным изданием немецкий еженедельник «Шпигель».

В Германии и в других странах ЕС открыты пункты по набору волонтеров, которые готовы воевать против России на Украине. Со складов бундесвера в помощь ВСУ через Польшу должны быть отправлены две тысячи ПЗРК «Стрела» из старых арсеналов ГДР. «Стрела» — аналог «Стингера», и это подчеркивает аналогию со «вторым Афганистаном», с той стадией войны 1979−1989 годов, когда США снабдили моджахедов эффективным оружием против советской авиации. А глава немецкой разведки Бруно Каль в день начала российской спецоперации оказывается в Киеве и не спешит его покинуть.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вряд ли Каль был занят в Киеве оказанием помощи генералам ВСУ по организации военной кампании. Главный немецкий разведчик в данном случае был эмиссаром всего западного разведывательного сообщества, которое выполняло последние приготовления для воссоздания на Украине подпольной организации по типу УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — сети, которая в течение долгих лет будет вести террористическую и партизанскую борьбу против любых пророссийских сил и самой России. Основу этой сети составят «западенцы», у которых, по словам российского эксперта по борьбе с терроризмом Льва Королькова, сформировался «серьезный фундамент т. н. генетической памяти», — ведь на стороне нацистской Германии в период 1942 — 1944 г. активно воевали значительные контингенты уроженцев Западной Украины, принадлежавших к УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А до этого (1920 — 1940) в генетике закрепились умение конспирироваться и навыки террора.

Лев Корольков «За два десятилетия существования в составе Речи Посполитой часть территории Польши, которая до этого была Украинской Народной Республикой (ЗУНР), стала самой беспокойной и мятежной. За это время был убит министр внутренних дел Польши, министр просвещения, убито большое количество польских чиновников, полицейских, судей и пр. Именно там сформировалось то, что потом стало называться «территорией УПА» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая сначала находилась под руководством Коновальца, потом Мельника, а к концу 1944 г. — Бандеры и Шухевича, и условным центром имела Львов».

Вторым элементом этой сети должны стать участники праворадикальных, ультранационалистических организаций и батальонов, со многими из которых в течение многих лет — отнюдь не восьми, а гораздо дольше — вели работу западные специалисты, в первую очередь, из США и Канады. Тут уже не одни «западенцы», но и украинцы с востока, есть и русские.

Третий элемент

Есть для создания «второго Афганистана» и третий элемент. Это иностранцы. Для широкой публики дело выглядит так: Запад собирает «иностранный легион» для поддержки украинской армии. В ряде стран Европы и в Канаде власти в той или иной форме уже объявили о том, что не будут применять юридических санкций к участникам такого легиона. Но это — еще и операция прикрытия. А под ее шумок на Ближнем Востоке американские генералы формируют бригаду из бывших афганских спецназовцев, обученных США в Афганистане, как было заявлено, борьбе с террористами, и вывезенных на американских бортах в одну из арабских стран в дни прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эту бригаду готовят к переброске на Украину. Но афганские спецназовцы из так называемых отделов 1 и 2 не обучены ведению боевых действий «в поле» против организованной армии. Они натасканы на методы конспирации и террора. Тот, кто умеет выявлять террористов, сам может стать «идеальным террористом». Но и это не все.

Второй фронт «второго Афганистана»

«Как устроить России второй Афганистан?» Именно в такой постановке вопроса — «как», а не «устроить ли», ещё по меньшей мере с середины февраля обсуждают планы на ближайшее будущее специалисты британской и американской разведок… в Пакистане и в настоящем Афганистане. При этом речь идет, конечно, в первую очередь, о «втором Афганистане» в Европе, на Украине. Хотя не только там.

В десятых числах марта посольство Украины в Пакистане официально открыло прием волонтеров для отправки на войну против России. Этому предшествовали контакты посла Украины Маркияна Чучука с высшими чинами МВР — межведомственный разведки Пакистана. Эти контакты помогли наладить западные коллеги мвровцев — такая помощь потребовалась, поскольку премьер-министр Пакистана Имран Хан всячески старался сохранить хорошие отношения с Москвой, и в парламенте у него в этом вопросе имеется поддержка.

Имран Хан Jawad Zakariya

В Афганистане эмиссары из Киева также действовали активно. В Кабуле они уже с января стали желанными гостями. Руководство афганского «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мягко говоря, неоднородно. Там есть несколько конкурирующих групп, причем эта конкуренция доходит и до уровня прямой вражды. Все эти группы стараются ориентироваться на спонсоров и кураторов извне — кто на МВР, кто на Доху, кто на Абу-Даби. А британцы и американцы, якобы проигравшие Афганистан «неистовым муллам», сидят наверху этой пирамиды и через посредников побуждают кабульскую власть помочь Украине в том, чтобы превратить её во «второй Афганистан». И не безвозмездно — украинские инженеры уже помогают ВС «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) работать с военной техникой, восстанавливают вертолетный парк.

Есть и другие пути поддержки — те же афганские джихадисты, которые в 1990-е и в 2021-м занимались отправкой опытных боевиков в Карабах воевать на стороне Баку, сейчас по просьбе Киева шлют своих людей в Польшу, где формируется фронт новых моджахедов. (Польша — новый Пакистан? Любопытная аналогия). Но что будут делать на поле боя в Восточной Европе специалисты по ведению партизанской войны в горах и по организации сетевых структур? В первую очередь, заниматься созданием террористических сетей на территории противника. По информации, полученной автором от надежных источников в Афганистане, среди джихадистов, которые уже отправились на Украину, есть смертники, подготовленные по специальной методике, которую использует террористическая «сеть Хаккани».

Впрочем, возникает вопрос: как можно всерьез рассчитывать в конспиративной деятельности на пакистанцев, афганцев и выходцев из Центральной Азии, которые на местных жителей пока совсем не похожи? Как сказал автору на условии анонимности российский специалист по безопасности, этот контингент (назовем его «третьим элементом») отправлен на Украину ненадолго. Это расходный материал, который должен обеспечить переходный период, пока первые два элемента смогут окончательно закрепиться на «территории» и отработать системы коммуникаций и иерархию. Но не только для этого.

Дело в том, что «второй Афганистан» в понимании американских и британских стратегов состоит не из одного, а из двух фронтов. Второй фронт — это Средняя Азия. Именно туда, после недолгой обкатки на Украине и боевого сращивания с украинским «новым УПА» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будет переброшен «третий элемент». По информации автора, полученной в Афганистане, среди джихадистов идет активная подготовка к тому, чтобы «весна стала горячей для Средней Азии». К границам Таджикистана, Туркмении и Узбекистана подтягиваются боевики нескольких террористических организаций, включая и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это и афганцы с пакистанцами, и выходцы из самой Средней Азии. Их командиры имеют связи не только с «коллегами» в государствах, граничащих с Афганистаном, но и с Киргизией, и с Казахстаном. И открыто говорят о том, что в Казахстане скоро вспыхнет вторая серия январского переворота. Что должно послужить открытию второго фронта во «втором Афганистане» для России.

И здесь боевое и идеологическое слаживание, казалось бы, несовместимых элементов — джихадистов и украинских ультранационалистов, — слаживание на обоих фронтах, основанное на деньгах и на антирусской повестке, играет огромную роль в долгосрочных планах их кураторов. «Сеть должна действовать долго, уметь «переключаться» с одной идеи на другую и с одной географии на другую. Это закон террористической дуги кризиса, на которой теперь прочно прописалась Украина», — поясняет Лев Корольков. А кураторы уже прибыли в Афганистан — да, в тот самый, откуда их якобы погнали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Группа британских разведчиков, хорошо известных специалистам, появилась в Кабуле практически одновременно с тем, как туда приехал сын Усамы бин Ладена — инспектировать от «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) новые боевые порядки. Согласно сведениям, полученным этими специалистами, британцы прокатились по нескольким провинциям, проверили, какой контингент имеется в лагерях подготовки боевиков-джихадистов, и организовали переброску по меньшей мере одного лагеря на север, к самой границе Афганистана со Средней Азией.

Бумеранг для ЕС

Итак, Украина — первый фронт «второго Афганистана», Центральная Азия — возможный второй его фронт. Таков план. Но чем он может обернуться для его исполнителей? Один из законов «дуги кризиса» — принцип бумеранга. Тот, кто запускает искру терроризма, сам от неё сгорает. В данном случае первыми почувствовать это могут страны ЕС. И вот почему. При всей ненависти украинских нацистов к Русскому миру, среди членов этой сети немало смекалистых парубков, которые предпочтут попаданию под зачистки Росгвардии комфортное пребывание в странах ЕС, причем в самых его обустроенных зонах, где есть что взять в качестве контрибуции у мирных европейцев, которые «не страдали от москалей». Эта категория людей окажется в ЕС вместе со следующим потоком беженцев и там вступит в непримиримую борьбу за место наверху пищевой цепочки с теми группами мигрантов, которые уже обосновались в Старом Свете. На руках у украинцев — серьезное вооружение, которое уже прибыло с Украины в Европу — сперва через Косово, а теперь и через Польшу. По этому поводу есть вполне конкретные сведения, причем речь идет как об автоматическом оружии, так и об иностранных РПГ.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Далее, источники автора в Германии указывают на то, что среди живущих там иностранцев — афганцев, курдов, иракцев, сирийцев — настроения прорусские и весьма решительные. При всех изъянах, которые они видят в «образе России», она в их глазах — единственная сила, которая не побоялась главного супостата — США. Похожие настроения распространены и среди так называемых русских немцев — эта среда традиционно стоит за консервативные ценности и категорически против будущего (или уже настоящего), где их детей в школах будут принуждать учить жизнь по учебникам, написанным в пользу «третьего, четвертого, пятого пола». Россия тут — твердая линия их обороны. А что, если эти люди решат сами устроить «второй Афганистан» уже в Германии? Заявление Москвы о ее согласии на участие иностранных добровольцев в спецоперации на Украине (естественно, на стороне ЛДНР) — это, вкупе с кадрами сирийских военных, готовых прибыть на Донбасс — вполне ясный намек на этот вариант «второго Афганистана» в Европе. Речь идет о создании нового «антифашистского интернационала». Тут уместно вспомнить о том, какая работа в Европе скрывалась за открытой деятельностью Коминтерна.

На самом деле, в ЕС есть круги, которые принимают во внимание эту перспективу. Неслучайно еще в конце февраля при закрытых наглухо дверях натовцы переругались насмерть, споря о том, кому сколько брать беженцев с Украины, и что делать с теми нацбатовцами, которые выйдут из острой зоны конфликта, с Донбасса. По данным автора, ряд европейских стран наотрез отказались брать к себе этих ребят, поэтому данные страны поспешили принять первую, «мирную» волну и после этого закрыть ворота. С другой стороны, куда от них деться Европе, если НМ ЛДНР и ВС РФ не уничтожат, а выдавят их к границам Румынии или Польши?

Ну, а что же «второй Афганистан» на Украине для самой России? Ответ на этот вопрос мы постараемся дать в следующей статье.