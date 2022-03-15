Москва, , 22:18 — REGNUM Португальский специалист Витор Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС. Об этом 15 марта сообщили на официальном сайте организации. Сообщается, что контракт был прекращен по взаимному согласию сторон.

Отмечается, что исполняющим обязанности главы департамента судейства назначен Павел Каманцев. Заместителем Каманцева станет Николай Иванов. Витор Перейра возглавил департамент судейства РФС в сентября 2021 года.

На данный момент после 21-го сыгранного тура первое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 занимает санкт-петербургский «Зенит», одержавший тринадцать побед и набравший 45 очков.