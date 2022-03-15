Вашингтон, 15 марта, 2022, 23:33 — ИА Регнум. В финальном эпизоде сиквела сериала «Как я встретил вашу маму» появится камео из оригинального шоу. Об этом 15 марта пишет Comicbook.

Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел в роли Маршалла

Действие шоу «Как я встретила вашего папу» происходит в квартире героев Лили (Элисон Ханниган) и Маршалла (Джейсон Сигел), позже в сиквеле появился персонаж, известный как Капитан (Кайл МакЛоклен). По данным издания, в заключительном эпизоде первого сезона «Как я встретила вашего папу» под названием Timing Is Everything появится Робин Щербатски (Коби Смолдерс). По сюжету, главная героиня Софи (Хилари Дафф) познакомится с Робин в баре McLarenʼs.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Как я встретила вашего папу» состоялась 18 февраля 2022 года на платформе Hulu. Сериал продлили на второй сезон ещё до выхода первого эпизода.