Стокгольм, , 22:04 — REGNUM Соучредители шведской игровой компании Avalanche Studios (Generation Zero, Mad Max, Just Cause) основали новую студию Elemental Games. Об этом 15 марта сообщил портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Разработчики отметили, что в действительности компания была открыта ещё в августе 2021 года, но официально о её создании они объявили только сейчас. На данный момент Elemental Games работает над игрой с открытым миром, в основу которой ляжет совершенно новая франшиза.

В число соучредителей в том числе вошли геймдизайнеры Линус и Виктор Бломберги. Кроме того, к компании присоединились люди, ранее работавшие в Avalanche Studios, DICE, Epic games и Ubisoft, и принимавшие участие в реализации проектов Battlefield 1, Fortnite и Unreal Engine, а также в создании фильмов и сериалов «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», «Мандалорец» и «Гарри Поттер и узник Азкабана».

Напомним, Avalanche Studios была основана в марте 2003 года Кристофером Сандбергом, Линусом Бломбергом и Виктором Бломбергом. Последней игрой студии стала RAGE 2. Её релиз состоялся на PlayStation 4, Xbox One и ПК 14 мая 2018 года.

