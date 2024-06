Стокгольм, 15 марта, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Соучредители шведской игровой компании Avalanche Studios (Generation Zero, Mad Max, Just Cause) основали новую студию Elemental Games. Об этом 15 марта сообщил портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики отметили, что в действительности компания была открыта ещё в августе 2021 года, но официально о её создании они объявили только сейчас. На данный момент Elemental Games работает над игрой с открытым миром, в основу которой ляжет совершенно новая франшиза.

В число соучредителей в том числе вошли геймдизайнеры Линус и Виктор Бломберги. Кроме того, к компании присоединились люди, ранее работавшие в Avalanche Studios, DICE, Epic games и Ubisoft, и принимавшие участие в реализации проектов Battlefield 1, Fortnite и Unreal Engine, а также в создании фильмов и сериалов «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», «Мандалорец» и «Гарри Поттер и узник Азкабана».

Напомним, Avalanche Studios была основана в марте 2003 года Кристофером Сандбергом, Линусом Бломбергом и Виктором Бломбергом. Последней игрой студии стала RAGE 2. Её релиз состоялся на PlayStation 4, Xbox One и ПК 14 мая 2018 года.