Рим, , 22:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский «открыт» к решению вопросов мирным путем, но этого «не хотят» власти России, с таким заявлением выступил во вторник, 15 марта, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Луиджи Ди Майо Www.luigidimaio.it

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Зеленский, по мнению Ди Майо, выразил готовность к компромиссам по таким вопросам, как вхождение в НАТО, статус Донбасса и Крыма, но это не изменило позицию Москвы.

Денацификацию и демилитаризацию глава МИД Италии не упоминал.

Ди Майо также заявил, что на территории Украины по-прежнему остается некоторое количество граждан Италии, власти пытаются организовать их эвакуацию.