Москва, 15 марта, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Двенадцатый сезон МСКЛ перешёл в стадию высшего дивизиона. Информацией об этом с корреспондентом ИА REGNUM поделились представители Федерации компьютерного спорта Москвы 15 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Киберспорт

Известно, что в рамках высшего дивизиона участникам необходимо сыграть полноценную сетку Double Elimination в каждом из восьми видов программы, после чего состоится гранд-финал с двумя общекомандными зачётами. По итогам зачётов будут определены победитель сезона МСКЛ и участники зонального этапа Всероссийской Киберспортивной Студенческой Лиги с призовым фондом в 3 млн рублей.

Напомним, что МСКЛ впервые была проведена в 2013 году Федерацией компьютерного спорта города Москвы. Она является первой в России полноценной студенческой лигой.