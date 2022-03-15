Москва, 15 марта, 2022, 21:55 — ИА Регнум. 18-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян был признан порталом WhoScored лучшим игроком прошедшего 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Soccer.ru Фёдор Смолов в составе московского «Динамо»

В матче с тульским «Арсеналом» (4:1) Арсен Захарян отметился одним забитым мячом, тремя удачными отборами, одним выигранным верховым единоборством и одной успешной обводкой. Точность передач Захаряна составила 77%.

В текущем сезоне чемпионата России Арсен Захарян принял участие в двадцати матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. На данный момент трансферная стоимость 18-летнего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.