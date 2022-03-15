Москва, , 21:52 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 16 марта совершит визит в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает 15 марта МИД РФ.

МИД Турции Мелю Чавушоглу

Руководители внешнеполитических ведомств намерены обсудить широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня.

«В ходе встречи предстоит провести «сверку часов» по ситуации на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе», — указано в сообщении.

Также произойдёт обмен мнениями относительно кризиса на Украине и по перспективам развития сотрудничества в регионе Закавказья.

Кроме того, Лавров и Чавушоглу проработают время и содержание очередного трехстороннего Астанинского саммита по Сирии, а также обсудят пути «дальнейшего налаживания всестороннего политического диалога и возвращения социально-экономической и общественной жизни в Ливии в мирное, стабильное русло».

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