Скопье, 15 марта, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски поблагодарил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля за активное участие в подготовке определения даты начала переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

Sdsm.org.mk Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии

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Как сообщает македонское албаноязычное СМИ Telegrafi Maqedoni, политик также заявил, что Северная Македония и Болгария ввели новый принцип двустороннего сотрудничества после начала украинского конфликта. Ковачевски подчеркнул, что обе страны присоединились к санкциям против России и стремятся к евроинтеграции региона Западные Балканы.