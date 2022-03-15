Рим, , 21:36 — REGNUM В самолет, вылетающий из аэропорта Пизы в Польшу, пытались загрузить ящики с оружием и боеприпасами под видом гуманитарной помощи, заявили представители местного авиапрофсоюза во вторник, 15 марта.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Конечным пунктом «гуманитарного» груза должна была стать Украина. В профсоюзе отметили, что не хотят становиться де-факто участниками военных действий и подвергать риску своих сотрудников, которым грозило бы «быть разбомбленными русской армией».

Представители профсоюзов потребовали от правительства страны объяснения. Если страна, которая входит в НАТО, принимает участие в каких-то военных действиях и ее граждане становятся «потенциальными мишенями», то граждане Италии должны об этом знать, сказано в заявлении.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 44 тысяч жителей Украины.