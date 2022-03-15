Рим, , 21:36 — REGNUM Как сообщает итальянское издание Calciomercato, 33-летний атакующий полузащитник «Ромы» и сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян требует у римского клуба большую зарплату, которую «волки» не готовы одобрить.

Генрих Мхитарян © Photolure

Ранее сообщалось, что «Рома» будет готова продлить контракт с Генрихом Мхитаряном, если футболист согласился на понижение зарплаты с 4 до 2 миллионов евро за сезон. Текущее соглашение Мхитаряна с «волками» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Генрих Мхитарян принял участие в 26-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В составе сборной Армении полузащитник забил два гола в семи матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.