Каменск-Уральский, Свердловская область, , 21:35 — REGNUM Представителям России нет смысла разговаривать с руководством Украины. Об этом заявил журналистам председатель правления Каменск-Уральского городского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Владимир Давыдов.

Народ Донбасса

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что это следует из уже прошедших переговоров. И добавил, что гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей в любом случае будут. Также руководитель констатировал, что изначально представители России приложили все усилия к тому, чтобы вывести мирных жителей. Тем же, кто остаётся в городах, придётся посидеть в подвалах, это поможет сберечь жизни.

Также Давыдов отмечает, что избежать спецоперации было невозможно. России пришлось действовать на опережение. Тем более что руководство Вооружённых сил Украины планировало оккупировать ДНР, ЛНР и дальше напасть на Крым. России в любом случае пришлось бы реагировать.

Также активист выразил надежду на то, что скоро спецперация завершится победой. «Национализм полностью искоренится. Наши братья-украинцы будут жить в мире и согласии», — заключил общественник.