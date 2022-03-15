Санта-Клара, США, , 21:33 — REGNUM Intel анонсировала онлайн-мероприятие Arc Alchemist, в рамках которого она анонсирует линейку новых игровых ноутбуков. Информация была опубликована 15 марта на сайте компании.

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Трансляция начнётся 30 марта 2022 года, в 18:00 по московскому времени. Вице-президент и генеральный менеджер группы Visual Compute Лиза Пирс отметила, что в рамках мероприятия Intel расскажет о ключевых технологиях процессоров серии Intel Arc: Deep Link, XeSS и других. Intel Arc A370M станет первым процессором в линейке Alchemist.

Ранее в сети появилась информация о возможном уровне производительности игровых графических процессоров IntelArc. Журналисты сообщили, что ноутбук с графикой Arc A370M будет примерно соответствовать ноутбуку с Nvidia RTX 3050 или AMD Radeon RX 6500 XT.

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