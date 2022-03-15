Вашингтон, , 23:30 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Cordae (Кордей Амари Данстон) раскрыл имена лучших рэперов в истории по его мнению. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Complex 15 марта.

Cordae Скриншот YouTube

Так, музыкант заявил, что наибольший вклад в рэп-культуру внесли Jay-Z (Шон Кори Картер), Кендрик Ламар, Канье Уэст (Йе), Drake (Обри Дрейк Грэм) и Nas (Насир бин Олу Дара Джонс). Общая продолжительность ролика составила 8 минут.

Напомним, что 14 января 2022 года Cordae представил свой новый студийный альбом From a Birds Eye View. Пластинка включила в себя 14 треков и стала вторым полноформатным релизом артиста.

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