Казань, , 21:29 — REGNUM Жителя Набережных Челнов суд оштрафовал на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Штраф Fas.gov.ru

Было установлено, что 13 марта на парковке около торгового центра «Палитра» мужчина демонстрировал на заднем стекле автомобиля плакат с надписью, дискредитирующей использование Вооруженных сил России, а также призывающий к воспрепятствованию использования ВС РФ в целях защиты интересов России.

Мужчина при рассмотрении административного дела по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ отказался признать свою вину.

«Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения», — подчеркнули в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье был оштрафован на 35 тыс. рублей житель Чебоксар. 48-летний мужчина в центре города «развернул плакат с надписью, содержание которой дискредитировало использование Вооружённых сил России».

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