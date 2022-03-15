Штат Калифорния, США, 15 марта, 2022, 21:50 — ИА Регнум. На продажу в Сан-Фернандо, Калифорния (США), выставили копию дома Майкла Скотта, персонажа сериала «Офис». Об этом сообщило издание New York Post.

Цитата из т/с «Офис». 2005-2013 Рэйнн Уилсон в роли Дуайта

Как отмечает СМИ, копия располагается рядом со зданием, которое было показано в третьем эпизоде второго сезона под названием «Офисная олимпиада». Стоимость дома оценили в $699 тыс.

Добавим, что оригинальный таунхаус, который в сериале принадлежал Майклу Скотту (Стив Карелл), был продан ещё в 2005 году. Его стоимость составила $490 тыс.

ИА REGNUM напоминает, что ситком «Офис» транслировался с 2005 по 2013 годы. Шоу получило несколько наград, в том числе премию «Эмми» как лучший комедийный сериал, а также «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль (Стив Карелл).