Рим, 15 марта, 2022, 21:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Италию прибыли около 5000 граждан Украины, сообщили в МВД Италии во вторник, 14 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Общее число прибывших достигло 44 тысяч. В первые дни марта 2022 года ежедневно прибывало по 1000 человек, постепенно этот показатель увеличивался.

По данным МВД, 90% прибывающих — женщины и несовершеннолетние. В первые дни марта 2022 года сообщалось, что большинство жителей Украины едут к своим родственникам или знакомым, уже живущим в Италии.