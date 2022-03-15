Вашингтон, 15 марта, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама выступил в качестве ведущего документального сериала от Netflix о национальных парках всего мира. Трейлер шоу доступен на YouTube-канале сервиса с 15 марта.

(сс) World Travel & Tourism Council Барак Обама

Сериал называется «Лучшие национальные парки мира» (Our Great National Parks) — он будет состоять из пяти частей. Премьера шоу состоится 13 апреля 2022 года на Netflix.

Добавим, что исполнительными продюсерами документального сериала выступят Джеймс Хонейборн, Тония Дэвис, а также сам Барак Обама. Производством проекта занимались компании Higher Ground Productions и Freeborne Media.