Нижний Новгород, 15 марта, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Как России следует действовать в условиях информационного противостояния с Западом. Как реагировать на враждебные действия руководства социальных сетей Facebook, Instagram, Youtube? Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко поделился с ИА REGNUM своим взглядом на информационную борьбу, нарастающую на фоне специальной военной операции на Украине.

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Роман Пономаренко считает, что удивляться враждебным действиям западных СМИ и соцсетей нет смысла. «Меня всегда удивлял поиск «истинной справедливости» и апелляции к нормам, которые на самом деле действуют не для всех. Хватит доказывать людям, которые манипулируют правилами так, как им удобно, что мы хорошие, и ждать от них справедливого отношения. Это детская позиция», — сказал депутат нижегородской Думы.

«Правила и условия диктует тот, кто сильнее. А «идеалы демократии» — увы, оказались лишь инструментом влияния. Все остальное — прикрытие, — отметил Пономаренко. — Нужно уходить от вопроса «почему к нам относятся несправедливо» и делать так, чтобы мы сами формировали информационную повестку. С учетом того, что сейчас происходит, я понимаю — западные структуры, разрабатывающие информационную стратегию, заранее готовили свои инструменты влияния. Сейчас они их просто включили. Первая ласточка была, когда заблокировали аккаунты экс-президента США Дональда Трампа. Сейчас эти инструменты влияния в полной мере задействовали против России».

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Нижегородский депутат обратил внимание на то, что в «нынешних условиях стало понятно — Россия заранее продумывала негативные сценарии и возможные враждебные действия».

»В России работала социальная сеть «ВКонтакте», платформа Rutube, альтернатива банковской платежной системы SWIFT и так далее. Сейчас стало очевидно, что по ключевым направлениям Россия должна выстраивать в отношениях с другими странами и международными корпорациями партнерские взаимоотношения. Это значит, что контроль над стратегически важными сервисами, используемыми как инструмент пропаганды, которые сейчас монополизированы одной стороной, должны быть и у нас. Иначе мы оказываемся в зависимом положении», — резюмировал Роман Пономаренко.

Как раннее сообщало ИА REGNUM, компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, разрешила на своих платформах призывы к насилию и убийству российских граждан.